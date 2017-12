Número de consumidores que ?limparam o nome? em 2003 é recorde O presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Guilherme Afif Domingos, destacou em nota a quantidade de cancelamentos de nomes registrados no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) em dezembro: houve alta de 8,9% em relação a igual mês de 2002 e de 23,2% ante novembro de 2003. No ano, foi registrado um recorde de "limpeza dos nomes", com crescimento de 8,2% em relação a 2002. O nome do consumidor fica registrado no SCPC quando há um atraso no pagamento de uma parcela do carnê por mais de 30 dias. Ao mesmo tempo, "os registros recebidos apresentaram, em 2003, leve queda, de 0,4%, em comparação aos números de 2002". Para o empresário, essa é uma demonstração de que o paulistano priorizou o pagamento de dívidas em atraso com o recebimento do 13º salário. Os registros recebidos em dezembro aumentaram 7,7%, o que não preocupa o setor graças ao crescimento dos cancelamentos. "Vale destacar que o total de cancelamentos em 2003 representou 75,6% dos registros recebidos", disse Afif na nota.