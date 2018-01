Número de consumidores que sai da inadimplência cresce 86% A Serasa informou hoje que houve crescimento recorde no número de pessoas que deixaram de ser inadimplentes em janeiro de 2004. Segundo pesquisa da empresa, 86% dos consumidores incluídos no sistema conseguiram quitar as dívidas. O resultado ficou 18% maior que o verificado em todo o ano de 2003, quando o porcentual atingido foi de 73%. A preocupação do consumidor em priorizar o pagamento das dívidas em janeiro deste ano ainda permanece, segundo a Serasa. Em janeiro de 2004 aproximadamente 1,4 milhão de consumidores entraram na base de dados, mas 1,2 milhão já deixaram de fazer parte da lista da Serasa. A maioria das pessoas que passou a integrar o cadastro de inadimplência de pessoa física, em janeiro, é de cheques sem fundo (36%), seguida por cartões de crédito e financeiras (33%), dívidas em bancos (29%) e títulos protestados (2%). Atualmente a entidade conta com 20 milhões de pessoas físicas e jurídicas que fazem parte da base de dados.