Número de desempregados na Alemanha cresce 67 mil O crescimento do desemprego na Alemanha continua, com o número de pessoas sem emprego no país aumentando acima do esperado pelos analistas. O número de desempregados cresceu 67 mil, após os ajustes sazonais, em fevereiro, após um aumento revisado em alta para 68 mil em janeiro. A estimativa consensual dos analistas era de crescimento de 30 mil do número de desempregados. Em termos não-ajustados, o número de desempregados atingiu 4,71 milhões em fevereiro, de 4,62 milhões em janeiro, elevando a taxa de desemprego de 11,1% para 11,3%. O crescimento do desemprego tem sido um reflexo da anêmica economia alemã, que passa por uma situação de estagnação virtual desde 2001. No quarto trimestre do ano passado, a economia teve uma leve contração, após três trimestres de crescimento positivo. Para este ano, a previsão do governo é que a economia cresça 1%, embora a maioria dos analistas considerem esse cenário pouco realista. As principais associações industriais trabalham com um prognóstico de estagnação para 2003, após uma expansão magra de 0,2% no ano passado.