Número de dispensas no varejo de SP é o maior desde 97 As dispensas de funcionários de comércio da capital paulista atingiram este ano o maior volume desde 1997. Foram realizadas 47.417 homologações, de acordo com informações do Sindicato dos Empregados no Comércio de São Paulo. No ano passado, a entidade registrou 38.317 dispensas e, em 2001, 33.975. Embora o número total de trabalhadores esteja estável, em 430 mil postos de trabalho há pelo menos três anos, o sindicato avalia que está ocorrendo uma grande rotatividade de empregados, com respectiva redução dos rendimentos. O sindicato apresentou também um estudo realizado pelo Dieese que revelou que a perda salarial da categoria entre 1995 e 2003 chegou a 43,5%. O salário médio no comércio hoje é de R$ 796, ante os R$ 1.409 pagos em 1995, em valores corrigidos (veja mais informações no link abaixo). Setores mais afetados Pela pesquisa, o comércio é o setor de atividade onde a queda de renda foi maior. Na indústria, o rendimento caiu 27,7% no mesmo período; em serviços, a retração foi de 28,9%; e na construção civil, de 34,5%. Na média das atividades, a redução salarial foi de 31,4% no período,. Uma prova de que a queda foi mais acentuada no setor varejista é a proporção em relação aos salários da indústria. Em 1995, o rendimento de um comerciário correspondia a 87,9% do funcionário da indústria. Em 2003, este porcentual ficou em 68,4%. Acordo O sindicato dos comerciários também informou hoje que o acordo da categoria, que tem data-base em 1º de dezembro, foi fechado ontem e estabeleceu um reajuste de 12,5% para o comércio em geral. Para os trabalhadores do segmento varejista de gêneros alimentícios (supermercados), o reajuste será de 12,67%, sendo 9% em dezembro e 3,67% em março, além de um abono de 10% em junho do próximo ano. Para as outras questões que estavam sendo pleiteadas pelo sindicato - PNR (participação nos rendimentos), redução de jornada e trabalho aos domingos - foi criada uma comissão que irá discuti-las com o sindicato patronal. Dos 430 mil comerciários da capital paulista, 100 mil estão em lojas de shoppings e de ruas; 80 mil no varejo de material de construção; 110 mil em supermercados, e o restante nos demais segmentos.