Número de domésticos cresce no País O desaquecimento do mercado de trabalho levou milhares de brasileiros a migrar para o trabalho doméstico. Segundo dados da Pnad Contínua do IBGE, 35 mil pessoas ingressaram na área de serviços domésticos nos primeiros três meses do ano. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o crescimento foi de 1,6% - foram 94 mil pessoas a mais no período. No total, existem hoje pouco mais de 6 milhões de empregados domésticos no País.