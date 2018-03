Número de empregados cai 0,5% na zona do euro

No segundo trimestre, na comparação com o primeiro trimestre deste ano, a agência também havia registrado uma taxa de 0,5% de recuo no emprego. Segundo a Eurostat, todos os setores da zona do euro registraram declínio do emprego no terceiro trimestre ante o segundo, exceto serviços públicos, saúde e educação, que registrou aumento de 0,3%.

O setor de construção foi o mais afetado, com uma queda de 2,0% do nível de emprego, enquanto a indústria de transformação registrou queda de 1,7%. As informações são da Dow Jones.