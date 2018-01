Número de empresas inadimplentes bate recorde em março

O quadro de recessão da economia brasileira desde o ano passado e o cenário de alta de juros têm afetado a geração de caixa por parte das empresas e elevado a taxa de inadimplência, de acordo com estudo divulgado pela Serasa Experian nesta quarta-feira, 20. Dados da Serasa mostram que, em março, dos 7 milhões de empresas que atuam no País, 3,8 milhões estavam com dívidas em atraso, número recorde.

"A grande maioria das empresas negativadas é formada por pequenas e médias e elas concentram a maior parcela da geração de empregos no Brasil. A falta de caixa para honrar as dívidas também impacta o pagamento de salários, o que ajuda a engrossar as taxas de desemprego", afirmam os economistas da entidade, em nota.

Segundo a Serasa, o valor total da dívida das empresas soma R$ 86,4 bilhões, uma média de R$ 22,8 mil por CNPJ negativado. A maior parte está devendo para apenas um credor (59,0%). Do total, 20,6% devem para mais de três credores e 20,3% estão com pagamentos pendentes para dois credores.

Entre os setores que possuem o maior número de empresas inadimplentes o mais atingido é o comércio, com 46,3% do total. Em seguida, aparece o setor de serviços, com 43,7% e a indústria, com 9%.

O estudo mostra ainda que o Sudeste é a região que concentra a maioria das empresas inadimplentes do País: 51,4%. Em segundo lugar aparece o Nordeste, com 17,5%, seguido do Sul (17,1%), Centro-oeste (8,4%) e Norte (5,7%).