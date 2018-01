Número de falências cai 15,1% O número de falências apresentou queda de 15,1% no primeiro semestre de 2004, em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo levantamento nacional divulgado hoje pela Serasa, a redução reflete o desempenho das empresas neste início de ano, quando a atividade econômica apresenta melhor desempenho que o verificado nos seis meses iniciais de 2003. Foram decretadas 2.360 falências entre janeiro e junho de 2004, contra 2.780 ocorrências no mesmo período do ano passado. As falências requeridas (7.271) recuaram 22,6% em relação ao primeiro semestre de 2003, quando houve 9.392 requerimentos. As concordatas requeridas (294) diminuíram 7,0%, na comparação com as 316 concordatas entre janeiro e junho de 2003. Já no caso das deferidas (229), as concordatas permaneceram estáveis. De acordo com a Serasa, o número de títulos protestados (pessoa física e jurídica) registrou queda de 4,5% no primeiro semestre de 2004, com 4,2 milhões títulos, contra 4,4 milhões no mesmo período de 2003.