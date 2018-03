Número de falências de bancos nos EUA chega a 100 neste ano

O departamento de supervisão econômica informou que o Partners Bank of Naples, na Flórida, tinha um total de 68,7 milhões de dólares em ativos, número muito distante do valor sob posse do Washington Mutuals, o maior banco a decretar falência por conta da atual crise e cujos ativos somavam 307 bilhões de dólares. O Washington Mutuals foi fechado em 2008.

O número de falências neste ano até agora está no maior nível desde 1992 em meio à crise de poupança e crédito.

Espera-se que esse número continue crescendo neste ano à medida que a indústria tenta lidar com empréstimos do setor imobiliário que permanecerão se deteriorando, uma vez que o comércio continua fraco e a construção de condomínios permanece parada.

(Reportagem de Karey Wutkowski)