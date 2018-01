Número de fundos deve crescer em 2001 O ano de 2001 deve marcar uma nova escalada de crescimento da indústria brasileira de fundos de investimento. Segundo especialistas, a reforma na legislação, a adoção de práticas modernas de auto-regulação e o novo ambiente macroeconômico contribuem para um cenário promissor. Em 2000, o mercado de fundos movimentou R$ 291,2 bilhões, volume 34,4% maior em relação ao ano anterior. A trajetória de queda nas taxas de juros obrigou os gestores de recursos a diversificarem suas carteiras e operações, buscando oferecer retornos melhores ao cliente. "O investidor terá de ficar mais atento às mudanças", comentou Alexandre Póvoa, gestor de renda variável para o Brasil do ABN Amro. Como uma das formas de trabalhar a questão, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) criou em fevereiro do ano passado a Instrução nº 326, exigindo que os cotistas sejam convocados por carta (ou e-mail) para as assembléias gerais dos fundos. Dessa forma, o administrador fica dispensado da convocação por edital publicado nos jornais. Ricardo Jardim, sócio da Hedging-Griffo, considera no entanto que a medida pode ser aprimorada. "Os investidores deveriam poder votar por carta ou e-mail quando o assunto fosse simples, como uma mudança de nome do produto", afirmou. A sistemática, disse, seria coerente com a dinâmica do mercado brasileiro, no qual a grande maioria dos fundos possuem liquidez diária. "Se não concordar com alguma decisão ou comportamento do fundo, o cotista pode deixá-lo na hora que quiser." Estabilidade econômica provou alongamento dos prazos de aplicação Apesar da liberdade, os profissionais lembraram que a estabilidade econômica abriu espaço para um alongamento dos prazos médios de aplicação. Nesse sentido, o principal horizonte é o mercado acionário, apesar de ainda não oferecer vantagens suficientes para atrair um número expressivo de novos participantes, de acordo com analistas. Para mudar o quadro, é aguardada a reforma da Lei das S/As e a implementação do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que terá regras sofisticadas de proteção ao acionista minoritário. Jardim, da Hedging-Griffo, reclamou ainda uma melhor delimitação das atribuições dos diversos participantes do mercado, como o gestor, o distribuidor e o custodiante. Outro fator é uma melhor avaliação, por parte do investidor, do risco e retorno oferecidos por essa nova indústria. Para Jorge Simino, diretor de renda variável da Unibanco Asset Management (UAM), a questão tende a evoluir com surgimento de novos ratings de fundos e de cadernos especializados nos jornais de grande circulação, revistas e páginas na Internet. Rating é a avaliação e a classificação de ativos, fundos de investimento, empresas ou mesmo países, com base principalmente no critério de risco, feitas por companhia independente, especializada neste processo. O rating é expresso numa espécie de nota, sendo que cada instituição tem seu próprio sistema de notas, que não é comparável às demais. Do lado dos administradores, espera-se que "Código de Auto-Regulação" da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) contribua para garantir a concorrência leal entre as instituições, padronizando os procedimentos.