Número de greves subiu em cinco anos O País teve em 2008 411 greves nos setores público e privado, o maior número desde 2004, mostra um estudo divulgado ontem pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Em 2004, o Dieese retomou a publicação do balanço de greves. O aumento foi puxado pelos funcionários privados. Se, em 2004, eles fizeram 114 greves, em 2008, foram 224. No setor público, o número se manteve estável, de 185 para 184. A maioria das greves (42%) durou apenas um dia. O aumento da frequência das greves está ligado ao forte crescimento econômico até o terceiro semestre de 2008. "O crescimento econômico proporciona um contexto favorável para que os trabalhadores ampliem conquistas e peçam melhora da remuneração e das condições de trabalho", disse o coordenador do estudo, Luís Augusto Ribeiro da Costa. "É uma forma de os trabalhadores reivindicarem uma parcela desse crescimento."