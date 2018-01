Número de imóveis alugados cai no Brasil

RIO - Em 2015, houve redução de 2% no número de imóveis alugados no País ante 2014. Assim, a proporção de imóveis alugados no total de domicílios caiu de 18,5%, em 2014, para 17,9%, ano passado, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), que o IBGE divulgou nesta sexta-feira.

Conforme o órgão de estatísticas, a queda significou uma inversão na tendência de elevação dessa proporção, que vinha desde 2004. Os alugados correspondiam a 15,4% em 2004.

As taxas de unidades domiciliares que contam com iluminação elétrica (99,7%), coleta de lixo (89,8%) e rede de abastecimento de água (85,4%) não se alteraram de 2014 para 2015. Já a abrangência da rede de esgoto melhorou: eram 63,5% domicílios atendidos em 2014, e 65,3% em 2015.