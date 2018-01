Número de imóveis iniciados nos EUA cai 2,1% O número de novas obras de imóveis residenciais caiu 2,1% em abril, para a taxa anual de 1,969 milhão de novas unidades, informou o Departamento do Comércio. Em março, houve alta de 6,1%, para a taxa anual de 2,011 milhões. O dado de março foi revisado em baixa de estimativa anterior de ganho de 6,4%, para 2,007 milhões. Analistas consultados pela Dow Jones esperavam queda de 1,3% no número de obras iniciadas em abril, para 1,980 milhão. O número de permissões concedidas para novas construções subiu pelo sexto mês consecutivo, em 1,2% em abril, para à taxa anual de 1,999 milhão. A previsão para as permissões era queda de 1,3% em abril, para a média anualizada de 1,95 milhão de unidades. As informações são da Dow Jones.