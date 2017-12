Número de investidores individuais caiu Um dos objetivos da transferência de negócios do mercado de capitais nacional para os Estados Unidos é a ausência de investidores individuais no Brasil. A declaração foi do diretor da Escola Nacional de Investidores (ENI), Ronaldo Nogueira. Segundo Nogueira, o mercado americano possui uma cultura de poupar para o futuro. Ele destacou a existência de 78 milhões de investidores individuais naquele país. Segundo Nogueira, a participação dessa classe no mercado brasileiro passou de 34% do total em 87, para 13% hoje. "A educação é um dos principais instrumentos de combate ao esvaziamento do mercado." Ele lembrou que os Estados Unidos promovem seu setor de capitais desde 1951 com a National Association of Investors Corporation (NAIC). "São 38 mil clubes, com 20 pessoas cada, que se reúnem mensalmente, investem regularmente, aprendendo a selecionar empresas".