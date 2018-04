Número de IPOs aumenta 46% no trimestre

Depois de cinco trimestres de queda, o volume de recursos levantados em Ofertas Públicas Iniciais de Ações (IPOs, da sigla em inglês) em todo o mundo voltou a subir. No segundo trimestre deste ano, foram captados US$ 10 bilhões em 76 operações. Isso representa um crescimento de 600% em relação ao volume captado no primeiro trimestre (US$ 1,4 bilhão), ou de 46% em número de operações (52). Mas o número ainda é 74% inferior ao do segundo trimestre de 2008, quando foram captados US$ 38 bilhões. Em número de operações, a queda em relação ao segundo trimestre de 2008 (269 operações) é de 72%. "É uma evolução impressionante em relação ao primeiro trimestre. Porém, na comparação com 2007 ou 2008, percebemos que estamos ainda muito longe da recuperação", afirma Paulo Sergio Dortas, sócio da Ernst & Young, consultoria responsável pelo levantamento. "Mas com certeza iniciamos o caminho da retomada." Na opinião dele, o aumento do números de IPOs indica que o apetite para bons negócios voltou. "Ainda há bons compradores para mercados com boas perspectivas de retorno. Apesar das perdas, os investidores continuam vivos e buscando a maximização de retornos." O Brasil está presente na lista com uma única operação, que é também a maior realizada este ano em todo o mundo: a da Visanet, que levantou US$ 3,7 bilhões - 38% do total registrado no segundo trimestre. O levantamento mostra que as operações estão muito concentradas nos países emergentes: 70% das operações foram realizadas em países em desenvolvimento. Em volume de recursos captados, a concentração nos emergentes é ainda maior: 84%. Considerando apenas os Brics (Brasil, Rússia, Índia e China), o volume de recursos captado em 15 operações representa 67% do total. Para Dortas, a concentração nos emergentes indica que os investidores identificam esses países como áreas capazes ainda de gerar bons retornos. "Nas economias maduras, como Europa e Estados Unidos, as perspectivas de retorno são bem menores comparando com China ou Brasil." Entretanto, as operações realizadas nos últimos meses mostram que o investidor busca histórias de sucesso comprovado. "As ?start ups?, com grandes ideias, mas sem histórico de entrega de resultados, essas estão fora", avalia Dortas. O investido, diz ele, quer perfis como o da Visanet. "A Visanet tem história, é uma empresa de porte, com gestores conhecidos, nível de governança e resultados comprovados", afirma. "Todas as empresas com essas características que aparecerem no mercado vão conseguir atrair compradores." O executivo da Ernst & Young acredita que 2009 ainda vai ser um ano ruim para o mercado de capitais, na comparação com os anos anteriores, mas que a tendência é de recuperação. "Estamos num caminho evolutivo e o terceiro trimestre será melhor que o segundo", acredita.