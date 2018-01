Número de micro e pequenas empresas cresce 22,1% O número de micro e pequenas empresas (MPEs) cresceu 22,1% no Brasil entre 2000 e 2004, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo Sebrae-SP. De acordo com o estudo, existiam 5,02 milhões de estabelecimentos deste porte em 2004, contra 4,11 milhões em 2000. As regiões Norte e Centro-Oeste puxaram o crescimento no País, sendo que o setor de Serviços apresentou a maior taxa de expansão deste segmento. De acordo com o Sebrae-SP, o aumento das MPEs nas região Norte, Centro-Oeste e Nordeste, acima da média nacional, resultou da combinação de vários fatores, como o crescimento mais acelerado da população nessas regiões, o aumento real do salário mínimo, a ampliação dos programas sociais e de redistribuição de renda e a expansão da fronteira agrícola. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, o crescimento foi 29,1% e 27,2%, respectivamente. No Nordeste, houve crescimento de 24,9%; no Sul, de 21,6%; e, no Sudeste, aumento de 20,5%. O levantamento, apurou, entretanto, que apesar de um movimento de desconcentração regional, o Sudeste ainda está muito à frente das demais regiões, com 50,9% de participação em 2004 ante 51,6% em 2000. O Sul passou de 24,1% para 24,0%; o Nordeste, de 14,3% para 14,6%; o Centro-Oeste, de 6,9% para 7,2%; e o Norte; de 3,2% para 3,3%. Quanto à maior participação do Sudeste e do Sul, o Sebrae-SP analisou que, nessas regiões, houve expansão do número de MPEs, especialmente no setor de Serviços, "como uma resposta à necessidade de modernização da sociedade e à maior sofisticação da demanda". Setores em destaque E não foi apenas na região Sudeste que o setor de Serviços se destacou. De acordo com o levantamento, o segmento cresceu 28,4% e foi seguido pelo Comércio, com aumento de 21,5% e pela Indústria, com incremento mais modesto, de 12,9%. Apesar da maior expansão em Serviços, o Comércio continua com maior participação entre as MPEs brasileiras. O setor representava, em 2004, 56,1% deste tipo de empresa, contra 56,4% em 2000. A participação de Serviços passou de 28,1% para 29,6% e a da Indústria caiu de 15,4% para 14,3% em quatro anos. No Comércio, a maior expansão foi a de estabelecimentos que vendem material e equipamento para escritório e informática (crescimento de 60%), além do varejo de eletrodomésticos/celulares (40,5%). Setores tradicionais, como Minimercados e Mercearias e Varejo do Vestuário, representam, juntos, 22% em número de MPEs do comércio - há cerca de 300 mil estabelecimentos em cada uma dessas categorias no Brasil. De acordo com o levantamento do Sebrae-SP, alguns ramos tiveram um crescimento mais forte em Serviços, como o de MPEs especializadas em Informática (57%), Transporte Terrestre (38%), Corretores de Seguros, Saúde e Previdência Privada (38%) e Atividades Recreativas (32%). Segundo a instituição, são exemplos da "modernização da sociedade e sofisticação da demanda". Desenvolvimento O presidente do conselho Deliberativo do Sebrae-SP, Paulo Skaf, afirmou nesta sexta durante a apresentação da pesquisa "Onde estão as Micro e Pequenas Empresas no Brasil" que o País só corrigirá os rumos e encontrará o caminho para o desenvolvimento a partir dos ampliação das MPEs. "Na verdade, 98% das nossas empresas são MPEs, representando quase 67% dos nossos empregos. Além disso, têm uma participação de 20% no PIB. Sem dúvida, o bom desempenho das MPEs vai ajudar no crescimento do país", destacou Skaf, que também preside a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Segundo ele, a partir desse estudo é possível desenvolver políticas que criem condições para que o PIB possa crescer acima da média registrada nos últimos anos. "O fortalecimento das nossas micros, pequenas e médias empresas contribuirão para o crescimento da economia brasileira. O Brasil só estará na rota do desenvolvimento quando uma MPE de hoje se transformar numa grande empresa de amanhã." Matéria alterada às 16h17 para acréscimo de informações