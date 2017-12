Número de participantes no sistema de consórcio cresce 7,9% O sistema de consórcios contabilizou em julho 3,25 milhões de participantes, o que representa um crescimento de 7,9% sobre julho de 2003. Entre janeiro e julho, foram comercializadas 955,9 mil novas cotas, 4,8% mais que nos primeiros sete meses de 2003. As contemplações somaram 472,6 mil, uma alta de 4,8% sobre o mesmo período do ano passado. Para a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), o avanço do sistema se deve à retomada da economia, à recomposição dos salários dos trabalhadores e à recuperação dos empregos. Participação dos segmentos No segmento de veículos automotores, o número de consorciados em julho chegou aos 2,85 milhões, 6,7% mais que no mesmo mês de 2003. O volume de novas cotas comercializadas somou 767 mil no período de janeiro a julho deste ano, quase 1% mais que no mesmo período do ano passado, enquanto que as contemplações subiram 3,7%, para 407,5 mil. Os participantes dos consórcios de motos, produto com maior presença no sistema (57,2%), totalizaram 1,86 milhão ( + 10,7%). Foram vendidas 529,4 mil novas cotas (+ 2,4%). Os consórcios representam 54% do total de vendas de motos no mercado interno. Com relação aos imóveis, o total de participantes cresceu 39,6%, chegando a 204,2 mil em julho. As novas cotas comercializadas nos sete meses subiram para 73,9 mil, o que significa um crescimento de 32,6% e as contemplações acumuladas nos primeiros sete meses chegou a 14,7 mil, 53,1% mais que no mesmo período de 2003. Já os consórcios de eletroeletrônicos mostraram alta de 17,6% nas vendas de novas cotas, atingindo 114,9 mil. As contemplações, no mesmo período de sete meses, chegaram a 50,4 mil (+ 3,7%). O número de consorciados em julho estava em 195,9 mil, 2,7% mais que um ano antes. Crescimento dos participantes no setor de consórcio Julho de 2004 em relação a julho de 2003 Geral 7,9% Imóveis 39,6% Motos 10,7% Veículos automotores 6,7% Eletroeletrônicos 2,7%