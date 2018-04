Número de passageiros cresce 3,2% no semestre As companhias aéreas brasileiras registraram no primeiro semestre deste ano crescimento de 3,2% no número de passageiros transportados no mercado doméstico, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O ritmo de crescimento representa um terço do ritmo registrado nos seis primeiros meses de 2008, quando a alta foi de 10,8%. "O que está acontecendo é um crescimento assimétrico. A demanda das líderes (TAM e Gol/Varig) cresceu 0,98% em junho, enquanto o grupo intermediário (Azul, OceanAir e WebJet) e as regionais cresceram muito mais. Ou seja, mais uma vez, quem puxou a média do setor para baixo foi o duopólio", diz o consultor aeronáutico Paulo Bittencourt Sampaio. Considerando-se apenas junho, houve expansão de 9,4% na demanda ante o mesmo mês do ano passado, o desempenho mais fraco para o mês desde 2003, quando foi registrada queda de 19,1%. A oferta de assentos no mês passado cresceu 11,8% na comparação com igual período do ano passado. A taxa média de ocupação dos aviões ficou em 65,4%, um recuo de 1,5 ponto porcentual em relação a junho de 2008. O impacto da crise nas viagens ao exterior foi ainda maior, lembra Sampaio, porque a demanda por voos internacionais acumula recuo de 5,6% no primeiro semestre, sendo que no mesmo período do ano passado houve expansão de 40,1%. A TAM segue na liderança do fluxo de passageiros transportados no mercado doméstico, com 44,7% em junho. A Gol/Varig vem logo em seguida, com 42,19%. Juntas, as duas maiores do setor tiveram 86,9% da demanda, uma redução de 7,5 pontos porcentuais em relação a junho de 2008. A Azul foi a terceira maior empresa do país pelo segundo mês consecutivo, com 4,3%, seguida de perto pela WebJet, com 4,2%. A OceanAir ficou na quinta posição, com 2,56%. No mercado internacional, a TAM segue na liderança, com 86,6%. A Gol Varig teve 13,21% desse mercado.