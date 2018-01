Número de passageiros da Lufthansa cresce 8,8% em novembro A companhia aérea alemã Deutsche Lufthansa AG transportou 3,5 milhões de passageiros em novembro, um aumento de 8,8% em relação a igual mês do ano passado. A capacidade disponível cresceu 9,8% e elevou o fator de carga de passageiros em dois pontos percentuais, para 69,2%. A operadora registrou crescimento de dois dígitos do número de passageiros em rotas intercontinentais. O índice de ocupação de assentos também teve desempenho positivo. Em rotas para a América do Norte e do Sul, a Lufthansa verificou um aumento de 14,2% da capacidade de tráfego. Apesar de os números apontarem para uma recuperação gradual, eles não chegaram a alcançar os níveis de novembro de 2000. A Lufthansa Cargo transportou 145 mil toneladas de carga e correspondência em novembro, um recuo de 0,2% em relação a igual mês de 2001. Ajustando a capacidade, a companhia mais uma vez foi capaz de melhorar o fator de carga, que cresceu 1,3 ponto percentual, para 69,5%. A fraca economia prejudicou a atividade, principalmente na Europa e nas Américas, enquanto que a região Ásia/Pacífico registrou bom crescimento.