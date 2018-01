Número de telefones celulares cresce 1,38% A planta de telefonia móvel cresceu em fevereiro 1,38% em relação a janeiro deste ano. No mês passado, as operadoras das bandas A e B de telefonia celular venderam 326.255 celulares. Os dados são da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que colocou à disposição em seu site o resultado do protocolo de compromisso referente às metas de qualidade até fevereiro. Segundo a Anatel, a banda A tem 67,6% do mercado, o que representa 16.221.455 linhas. Já a banda B está com 34,4% do mercado, com 7.771.480 celulares. O destaque do levantamento é a participação expressiva do sistema pré-pago na planta de telefonia celular, de 60,3%, que representam 14.467.759 linhas. Já o sistema pós-pago detém uma fatia de 39,7% desse mercado, com 9.525.176 linhas. Mesmo assim, o resultado de fevereiro, que tem menos dias, ficou aquém da média de instalações que era de 600 mil em cada mês. Das 43 operadoras, apenas sete não atingiram todas as metas de qualidade firmadas no protocolo. O pior desempenho é da Telepará Celular. No entanto, segundo a Anatel, quando os números são analisados de forma global, os resultados são considerados satisfatórios. Até junho deste ano, a Anatel estará apenas monitorando o desempenho desses índices, passando a cobrar efetivamente a melhora da qualidade do serviço a partir de julho.