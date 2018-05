Número de títulos protestados cai 3,4% no semestre

SÃO PAULO - O número de títulos protestados recuou 3,4% no acumulado de janeiro a junho de 2013, na comparação com o mesmo período do ano passado, informou nesta sexta-feira (5) a Boa Vista Serviços, administradora do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC). Para empresas, o recuo nos protestos foi de 4,9%, enquanto para pessoas físicas a baixa foi de 0,7%.

No entanto, na comparação de junho de 2013 com o mesmo mês do ano passado, houve alta de 3,4% no total de títulos protestados. Para empresas, o número de protestos caiu 0,3%, mas para pessoas físicas avançou 10,2%.

O total de títulos protestados em junho ante maio ficou praticamente estável, com ligeira alta de 0,1%: avanço de 0,7% para empresas e queda de 0,8% para pessoas físicas.

O valor médio dos títulos protestados em junho foi de R$ 2.354. Para as pessoas físicas, o valor correspondeu a R$ 1.740 e para pessoas jurídicas chegou a R$ 2.726.

Regiões

Em junho, a região Sudeste contribuiu com a maior parcela do total de títulos protestados (48,4%), seguida das regiões Sul (24,7%), Nordeste (13,5%), Centro-Oeste (8,6%) e Norte (4,8%). O maior valor médio dos títulos protestados para empresas em junho foi registrado na região Norte (R$ 4.308), acima da média nacional para pessoa jurídica, que foi de R$ 2.726.