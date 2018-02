Número de turistas para o Brasil cai 6% em 2006

O número de turistas estrangeiros em visita ao Brasil caiu 6,3% no ano passado, segundo o Barômetro Mundial publicado pela Organização Mundial do Turismo (OMT). Cerca de 5 milhões de pessoas visitaram o País em 2006, contra 5,4 milhões no ano anterior. O relatório é divulgado no momento em que o País persegue metas para aumentar o fluxo de turistas estrangeiros e turbinar os ganhos de uma indústria que emprega cerca de 6 milhões de pessoas. Embora o Barômetro do turismo não explique as razões da queda no número de turistas estrangeiros que visitam o Brasil, o secretário-geral da entidade, Francesco Frangialli, diagnosticou no fim do ano passado que os problemas no setor aéreo - com a crise da Varig, por exemplo - e a violência nas grandes cidades estavam minando os ganhos do setor turístico. A OMT não estimou se a crise nos aeroportos teve repercussão no menor número de turistas. Ao deixar de receber 400 mil visitantes do exterior, o Brasil seguiu uma tendência contrária à do resto do mundo. Em todo o planeta, 842 milhões de turistas se deslocaram no ano passado, 4,9% a mais que os 802 milhões registrados em 2005. Dentro de um ranking global de países que mais recebem turistas, o Brasil ficou na 37ª posição, tendo sido ultrapassado pela Bulgária no ano passado. Recebendo 79,1 milhões de turistas anualmente, a França ficou em 1º lugar, seguida pela Espanha (58,5 milhões), os Estados Unidos (51,1 milhões), a China (49,6 milhões) e a Itália (41,1 milhões). Metas No primeiro ano do governo Lula, as metas para o setor turístico previam que o País chegasse a 2007 recebendo 9 milhões de turistas e faturando US$ 8 bilhões por ano. Sem atingir este fluxo turístico, o novo plano nacional do governo federal para o setor adiou a meta de 9 milhões para 2010. Já o aumento do faturamento do setor turístico tem sido alcançado a cada ano. Em 2006, os turistas estrangeiros deixaram no Brasil US$ 4,3 bilhões (cerca de R$ 8,3 bilhões na cotação desta segunda), US$ 400 milhões a mais do que em 2005. Na mão oposta, os brasileiros que viajam ao exterior gastaram US$ 5,8 bilhões em 2006, um aumento real de 22% em relação aos US$ 4,7 bilhões de 2005. A OMT destacou que entre os 30 países que lideram a lista dos gastos no estrangeiro - o Brasil é 26º neste ranking - os maiores aumentos foram registrados por turistas de países emergentes, como Índia, Polônia, Kuwait e Tailândia. A entidade estima que em 2007 o fluxo de estrangeiros em todo o mundo aumentará 4%. Para 2020, a OMT acredita que o turismo internacional transportará 1,6 bilhão de pessoas.