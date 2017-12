Número de usuários de pré-pagos é maior O sistema pré-pago - quando o consumidor compra créditos para ligar - foi o caminho encontrado pelas operadoras para expandir a base de usuários. Apesar de o minuto de ligação ser mais caro - em média, R$ 1,20 - em relação ao pós-pago (R$ 0,40 em média), a linha desse celular é mais barata. Isso atrai usuários das classes C e D, que usam o aparelho mais para receber do que para fazer ligação. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) verificou que, entre junho de 99 e junho deste ano, a oferta de celulares pré-pagos teve uma expansão de 80,2%. Nesse período, foram vendidas 8,25 milhões de linhas celulares pelas operadoras das bandas A e B, totalizando uma base instalada de 18,5 milhões de linhas. A Banda A tem 12,8 milhões de linhas, que correspondem a 69,08% do mercado. A Banda B está com 5,7 milhões de linhas (39,92%). Concorrência fará com que pré-pago tenha também o serviço WAP Pelo porcentual elevado de usuários de celular pré-pago os analistas do setor de telecomunicações acreditam que as operadoras terão, rapidamente, de prestar serviços de WAP - Wireless Application Protocol, serviço de envio de mensagens e acesso à Internet pelo aparelho celular no sistema pré-pago, que hoje está disponível apenas no pós-pago. Segundo Mazzaro, o grande filão das operadoras será a transmissão de dados pela Internet. "O minuto falado vai fazer parte de um pacote de serviços."