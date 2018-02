Número de vagas com carteira assinada sobe 0,64% em junho

O emprego com carteira assinada aumentou 0,64% em junho de 2007, ante o mês anterior, com geração de 181.667 novos postos de trabalho, segundo informou o Ministério do Trabalho com base nos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em relação a junho de 2006, a expansão é de 0,57%, com ampliação de 155.455 vagas. No primeiro semestre foram criadas 1.095.503 vagas, o que significa crescimento de 3,96%. Nos últimos 12 meses até junho, o saldo de novos postos de trabalho foi de 1.400.391, com aumento de 5,12%.