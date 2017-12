Número de vagas criadas em outubro é melhor resultado do ano O ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, divulgou hoje os números do emprego formal referentes ao mês de outubro e ao acumulado deste ano. Em outubro, foram criadas 130.159 vagas no mercado de trabalho formal (empregos com carteira assinada). Com esse resultado, o total de empregos formais surgidos nos dez meses do ano é de 1.796.347, já descontadas as demissões ocorridas no período. Berzoini comentou que esse é o melhor desempenho registrado pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Demitidos) para o ano e para os meses de outubro. No ano passado, foram criados, nos primeiros dez meses, 910.547 empregos com carteira assinada. Nos dez meses de 2004, os setores que mais contribuíram para a elevação do nível de emprego foram a indústria de transformação, o comércio e o setor de serviços. No mês de outubro, a agricultura foi o único setor que apresentou perda de empregos, fato que, segundo o ministro Berzoini, se deve à sazonalidade (efeitos temporais). A agricultura eliminou, no mês passado, 16.224 postos de trabalho. No ano de 2004, no entanto, o desempenho do setor até agora é positivo, com um saldo líquido de 249.430 empregos novos. Outro setor que teve um desempenho menos expressivos no mês passado foi o da construção civil, onde o saldo líquido de novos empregos, embora positivo, foi de apenas 1.299 novos empregos. No ano, no entanto, ocorreu no desempenho desse setor uma variação líquida do emprego de 99.809 vagas novas. De acordo com o ministro do Trabalho, esse número é surpreendente, na comparação com o ano passado, quando, para igual período, a variação líquida do emprego na construção civil foi negativa em quase 50.000 postos.