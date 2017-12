Números do Tesouro mostram melhora do perfil da dívida O governo conseguiu em 2003 uma melhora significativa do perfil da dívida mobiliária federal interna. Balanço que acaba de ser divulgado pelo Tesouro Nacional mostra que praticamente todas as metas traçadas para a dívida no ano passado foram atingidas. De acordo com os dados, a dívida mobiliária federal interna fechou 2003 em R$ 731,4 bilhões. O número está dentro da meta do Plano Anual de Financiamento (POAF) de 2003, que era de R$ 690 bilhões e máximo de R$ 750 bilhões. Ao final de 2002, a dívida era de R$ 623,2 bilhões. Apesar do aumento do endividamento público, a participação de títulos prefixados - considerados mais adequados para a administração da dívida, subiu de 2,2% em 2002 para 12,5% em 2003. A meta era no mínimo de 5% e o máximo de 15%. O porcentual de títulos corrigidos por índices de preços subiu no período de 12,5% para 13,6%. A meta era de um porcentual entre 12% e 18%. O governo também conseguiu reduzir a parcela de títulos corrigidos pela variação do dólar, que caiu de 22,4% para 10,8%. Esses números não levam em consideração os contratos de swap cambial (troca de títulos). Levando-se em consideração os swaps, a exposição cambial da dívida caiu de 37% ao final de dezembro de 2002 para 22,1% em dezembro de 2003. A meta era fechar o ano no intervalo entre 13% e 22%. Parcela fora da meta Por outro lado, a parcela da dívida corrigida pela taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, subiu de 60,8% para 61,4%. Neste segmento, a meta não foi cumprida - a meta era de um mínimo de 52% e máximo de 60%. De 2002 para 2003, o prazo médio da dívida caiu de 33,2 meses para 31,3 meses. Em compensação, o volume de dívida de curto prazo (vencendo em 12 meses) caiu nesse período de 41,1% para 35,3%. A meta previa no mínimo de 35% e máximo de 40%. Dívida total A dívida pública federal (DPF) (interna e externa) fechou 2003 em R$ 965,8 bilhões. Ao final de 2002, essa dívida era de R$ 893,3 bilhões. O prazo médio da DPF ficou em 39 meses, ante 42,6 meses em 2002. A parcela vencendo em 12 meses caiu nesse período de 34,6% para 30,7%. Já a participação de títulos prefixados no total da dívida subiu de 1,5% para 9,5% e de títulos corrigidos pela taxa Selic subiu de 42,4% para 46,5%. O porcentual de títulos corrigidos pela taxa de câmbio caiu de 45,8% para 32,4% e de índices de preço subiu de 8,8% para 10,3%.