Números sugerem que Brasil está saindo da recessão, diz FT O jornal Financial Times, em reportagem publicada hoje, afirma que os números positivos acima da expectativa da produção industrial do Brasil divulgados na semana passada, além dos supreeendentes resultados dos terceiro trimestre, "sugerem que a economia do País está saindo da recessão". Segundo o diário financeiro, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu aos eleitores um "espetáculo de crescimento", pode estar finalmente estar prestes a apresentar resultados concretos. Segundo o FT, há "sinais robustos" de recuperação, como a elevação da produção industrial em setembro, que subiu 4,3% em relação a agosto. Entretanto, embora os custos para financiamento tenha declinado, a maioria dos analistas espera que as áreas de economia mais sensíveis da economia, como a de bens de capital e de bens de consumo duráveis, apresentarão uma recuperação mais lenta. O jornal observa que há outras boas notícias para economia brasileira. O País fechou um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional e a agência de classificação de risco Fitch Ratings melhorou a nota do Brasil. "A questão agora é se a recuperação incipiente do Brasil é sustentável",disse o jornal. "Muitas empresas estão emergindo de seu período mais duro em muitos anos. A desvalorização cambial do ano passado foi desastrosa para muitas companhias com dívidas denominadas em dólares e as taxas de juros permanecem muito elevadas para um retorno ao investimento produtivo". Segundo o FT, o governo alcançou progressos nas reformas estruturais em áreas como os sistemas da previdência e tributário, "mas mais reformas são necessárias, especialmente nas agências regulatórias e no sistema judicial, ambos importantes em termos de confiança dos investidores".