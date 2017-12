Nunca houve tanto desemprego e salários tão baixos, avalia Seade Os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrando que a participação relativa da renda dos empregados no total do Produto Interno Bruto (PIB) caiu de 45,37% em 1990 para 36,14% em 2002, confirma que o Brasil "nunca esteve numa situação ao mesmo tempo com tanto desemprego e salários tão baixos". A avaliação é da gerente de Análise de Pesquisas da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), Paula Montagner, que acompanha o mercado de trabalho em São Paulo. Segundo ela, houve ainda uma queda significativa do consumo da classe média, menos pelo fator de desemprego e mais pela incapacidade financeira, provocada pela retração da renda. Sem poder aquisitivo e com o efeito da imprevisibilidade sobre a manutenção do emprego, os trabalhadores deixaram de adquirir produtos de maior valor agregado e com pagamento parcelado. "Os juros pesam, sim, mas sem a certeza de que a pessoa permanecerá empregada não há projeção de consumo. Por outro lado nessas condições as indústrias têm dificuldade para calcular seu mercado e se movimentar dentro dele", explica. Ela lembra que os números do IBGE já estavam "na praça" há algum tempo e a mais nova informação corrobora os levantamentos feitos pela própria Fundação Seade em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) na Grande São Paulo. "A renda tem caído sistematicamente desde 1997. Mesmo em 2000, ano de crescimento econômico, a renda caiu", afirma. Paula comenta também que o quadro tem se mostrado mais grave entre os trabalhadores do meio informal. "Nunca tivemos uma massa de rendimentos tão baixa, já levando em consideração todos os tipos de trabalho, até o bico", adverte.