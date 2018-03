NY deve abrir em baixa; cias citam impacto da guerra Os futuros de Wall Street voltavam a indicar um início negativo para os mercados nesta sexta-feira. Por volta de 11h30 (de Brasília), o S&P 500 para junho caía 0,73%, enquanto o Nasdaq 100 futuro cedia 0,80% e estava perto o menor nível do dia. Os investidores seguiam sem ter outro foco de interesse além do conflito do Iraque e consolidavam a percepção de que a guerra será prolongada, dura, com custos elevados para os governos que a lideram e também para as empresas. Pela manhã, a rede hoteleira Hilton e a Ethan Allen, rede de lojas de móveis, atribuíram à guerra a culpa por problemas em seus balanços. As ações da Hilton caíam 2,20%, após a terceira maior rede de hotéis dos EUA ter reduzido sua previsão de lucro para 2003, afirmando que a guerra está diminuindo o número de reservas de seus quartos por parte de executivos e de turistas. Os papéis da Ethan Allen caíam 0,97%, após a empresa ter informado que seu lucro no terceiro trimestre ficará abaixo do previsto, em razão do impacto das tempestades de neve no país e das apreensões em relação à guerra. Os papéis da AMR, controladora da American Airlines, perdiam 8,9%, com as notícias de que a companhia deve entrar em concordata no início da próxima semana. Em relação à guerra, a notícia de que os EUA estão mandando mais 120 mil soldados para o Golfo reforçou a preocupação dos investidores de que o conflito durará mais do que o prazo inicialmente previsto. Pela manhã, o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, admitiu que tirar o presidente iraquiano, Saddam Hussein, do poder será "duro e difícil". As forças lideradas pelos EUA lançaram o bombardeiro mais pesado contra Bagdá desde o início do ataque há nove dias. O governo de Bagdá respondeu aos ataques reiterando que as forças invasoras viverão um inferno no país. Sob o fogo cruzado, o primeiro navio de ajuda britânico chegou ao porto de Um Qsar, no sul do Iraque. A guerra de informações teve mais um capítulo com as autoridades britânicas afirmando que forças iraquianas dispararam contra civis que estão fugindo de Basra, cercada por tropas do Reino Unido. Veja o especial: