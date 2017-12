NY deve começa o dia no negativo Os investidores devem manter as vendas de ações nesta quinta-feira, evidenciando que ficaram pouco estimulados pela decisão do Comitê de Mercado Aberto, do Federal Reserve, de ter reduzido, ontem, em 0,50 ponto porcentual as taxas de juro nos EUA. Na abertura, a Nasdaq registrava queda de 0,07% e o Dow Jones subia 0,09%. O volume de negócios deve seguir fraco até as 13h (de Brasília), quando a Associação Nacional dos Gerentes de Compra divulgará seu índice de atividade industrial de janeiro. As informações são da Dow Jones.