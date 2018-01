NY deve ter dia sonolento com reunião do Fed As bolsas norte-americanas abriram em ritmo moderado nesta terça-feira - a Nasdaq em alta de 0,27% e o Dow Jones, de 0,02% -, enquanto aguardam as decisões tomadas pelo Comitê de Mercado Aberto, do Federal Reserve. As autoridades monetárias já estão reunidas em Washington, mas as decisões do encontro só saem amanhã. Caso os indicadores que serão divulgados daqui a pouco não tragam nenhuma surpresa, o mercado deve manter a sonolência até amanhã. As informações são da Dow Jones.