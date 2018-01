Nyse e Euronext acertam fusão A New York Stock Exchange (Nyse) e a Euronext, que opera as bolsas de Amsterdã, Paris, Lisboa e Bruxelas, e a Liffe de Londres, entraram em acordo hoje para uma fusão em "bases iguais". Com isso, será criada uma nova companhia chamada de Nyse Euronext, cujas ações serão negociadas em Paris e Nova York. A New York Stock Exchange foi criado em 1792. A bolsa de valores nova-iorquina está localizada no distrito de Manhattan, na Wall Street, no centro financeiro da cidade. Na New York Stock Exchange são transacionadas ações das maiores empresas americanas. É considerada uma das mais famosas instituições financeiras da Cidade de Nova Iorque. É a maior bolsa de valores dos Estados Unidos. Já a Euronext foi formada em 22 de Setembro de 2000.