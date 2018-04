O 4º lote de restituição já está disponível hoje Já está disponível nos bancos para saque o quarto lote residual de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2001, ano-base 2000. Os contribuintes que quiserem saber se estão incluídos nesse lote poderão fazer a consulta pela Internet (veja link abaixo) ou pelo Receitafone (0300-780300). O valor da devolução, que poderá ser sacado a partir de hoje, embute uma correção de 16,49%, referente à variação da Taxa Selic de maio de 2001 a março deste ano, mais 1% referente a abril. Segundo informações da Receita Federal, nesse lote foram processadas 571.695 declarações, das quais 42.185 com imposto a restituir, no valor de R$ 77.570.766,47. Estão sendo liberadas também 301.797 declarações com imposto a pagar, correspondendo a R$ 49.326.027,20. Outros 227.713 contribuintes tiveram saldo zero de imposto. A Receita orienta os contribuintes que não solicitaram crédito em conta corrente ou caderneta de poupança que procurem o Banco do Brasil para fazer a transferência do valor disponível. O dinheiro da restituição poderá ser transferido para qualquer banco do qual o contribuinte seja correntista ou tenha caderneta. O pedido poderá ser feito pessoalmente em uma das agências do Banco do Brasil ou por meio do telefone 0800-785678 (ligação gratuita). A restituição, cujo valor não terá mais nenhuma correção, ficará disponível no banco durante um ano. Após esse prazo, o resgate só poderá ser feito na unidade local da Receita. Se não concordar com o valor da restituição, o contribuinte poderá receber a importância disponível e reclamar a diferença posteriormente.