O áudio hi-end é como os vinhos lendários O maior prazer dos apaixonados pelo áudio hi-end talvez seja ouvir suas músicas preferidas no melhor sistema modular que a eletrônica lhes pode oferecer. É algo comparável à emoção de um connoisseur ao degustar vinhos lendários. Ouço em casa um Super Audio CD que me traz de volta o som insuperável do violino Stradivarius de 1713, de Joshua Bell, concertista norte-americano que tocou em São Paulo há 15 dias. Quando discutimos excelência em áudio, no entanto, mesmo com o enorme progresso das tecnologias digitais, os equipamentos preferidos ainda são os analógicos. Sim, leitor, são eles que despertam paixão e, na maioria dos casos, parecem imbatíveis. A cada dia, no entanto, a performance dos equipamentos digitais mais se aproxima da pureza e da naturalidade dos sistemas analógicos mais avançados. Engana-se, portanto, quem supõe que discos de vinil, amplificadores valvulares, toca-discos ultrassofisticados e as cápsulas artesanais sejam coisas do passado. Mais do que isso: esses equipamentos e acessórios ainda são os preferidos de um bom número de adeptos, embora constituam apenas um nicho de mercado, exclusivo de uma minoria privilegiada de consumidores - detentores ao mesmo tempo de excelente gosto musical e de apreciável saldo bancário. É para servir a essa espécie quase em extinção que ainda sobrevivem fabricantes e marcas famosas de sistemas modulares, amplificadores e caixas acústicas, como McIntosh, Bang & Olufsen, Mark Levinson, Altec, Tannoy, Marantz, Audio Research ou Quad. Ou toca-discos analógicos ultrassofisticados (como o Gabriel Turntable, italiano, de US$ 64 mil), para discos de vinil. Ou mesmo cápsulas fonocaptoras artesanais, como as Grado Statement, Audio-Technica, Shure ou Stanton. Esses produtos se assemelham aos vinhos raros, ou às mais sofisticadas Ferrari italianas. Até nos preços. UM PIONEIRO Outro dia pude relembrar por quase duas horas a trajetória do som hi-end ao conversar com Steven Teachout, um dos gurus e pioneiros da indústria de áudio norte-americana, em sua visita a São Paulo. Teachout participou dos áureos tempos do setor, tendo trabalhado com Saul Marantz, fundador da Marantz, Frank McIntosh e Gordon Gow, fundadores da McIntosh, James B. Lansing, das caixas acústicas Altec e JBL, entre outros. Teachout é a própria história viva do áudio hi-end. Num encontro com Stefo Jabra, outro apaixonado por som, ouvimos e comentamos o desempenho de um sistema modular McIntosh. Relembrando alguns momentos marcantes da evolução da alta fidelidade, Teachout ressaltou o papel especial dos Bell Labs, da antiga AT&T, nos anos 1930 e 1940, nas áreas de microfones, amplificadores, caixas acústicas e nos processos de gravação. Em sua avaliação, os maiores líderes dos primórdios da era da alta fidelidade eram, antes de tudo, idealistas: "Eles pensavam em primeiro lugar em desenvolver os melhores equipamentos, visando à melhor qualidade possível do som, e lutavam contra todas as barreiras para tornar seus produtos comercialmente viáveis. Era essa a visão de Frank McIntosh. Sua paixão pelo som mais puro se tornou a marca de sua empresa". Testemunha de uma época de grande progresso no mundo da eletroacústica, Teachout relembra o trabalho de Edwin Howard Armstrong, o inventor da frequência modulada (FM), avanço que significou um salto de qualidade nas transmissões de música pelo rádio. Em duas horas, ele resumiu o progresso ocorrido na indústria de alta fidelidade após a 2ª Guerra e, em especial, o grande salto, em 1948, com a chegada dos discos Long Playing (LPs), de microssulco, e, em 1958, dos LPs estereofônicos. Com a popularização crescente do som digital e dos equipamentos portáteis nos últimos 30 anos, o mercado de áudio high-end se encolheu muito. "Mas não vejo tudo isso como uma catástrofe. Vivemos outros tempos. De qualquer modo, creio que sempre haverá espaço para o som mais puro." Menos ortodoxos que os audiófilos do passado, os cultores mais exigentes de hoje aceitam a tecnologia digital, exceto no formato MP3 com taxa de amostragem de 32 quilobits por segundo (kbps). Chegam a curtir, no entanto, o som de gravações MP3 a 384 kbps. Há hoje no mundo do áudio hi-end exemplos de avanços de novas tecnologias, como a das caixas acústicas computadorizadas BeoLab 5, da Bang & Olufsen, de mil watts, capazes de medir o comportamento acústico de uma sala, reprogramar sua equalização e proporcionar a percepção do som estéreo em qualquer ponto do ambiente, com a maior nitidez e relevo. Até os anos 1970, tínhamos a figura pitoresca dos fanáticos da alta fidelidade, a quem chamávamos de audiotas. Eles curtiam números e especificações técnicas, em lugar da música ou do som mais puro. Um deles, meu amigo, assim descrevia seu novo pré-amplificador: "Meu preamp tem uma distorção harmônica total abaixo de 0,01% com variação menor que 1 dB e resposta de frequência típica de 20 e 20.000 hertz (Hz)".