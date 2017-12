O BC gosta de ouvir o mercado, diz Furlan O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, comentou hoje a reação dos mercados futuros à decisão do Copom de manter os juros inalterados. "O BC gosta de ouvir o mercado. O mercado está falando", disse esboçando um sorriso. Antes, no ínicio da manhã, ao ser questionado sobre o tema por jornalistas, ele havia evitado comentar a decisão do BC. Em Paris, o secretário do Tesouro, Joaquim Levy, disse que "a taxa de juros já caiu 10 pontos nos últimos meses, e a política monetária trabalhou com uma certa cautela?. ?Por isso, considero que se trata de uma pausa a decisão de não reduzir a taxa básica de juros, para que se faça uma análise dos efeitos que a redução vinha trazendo, e não uma inversão de tendência". Segundo ele, essa foi uma escolha sensível do Copom. ?A trajetória de redução tem sido boa, pois estamos num momento da mais baixa taxa de juros real" disse também, e citou que o último papel indexado para 2006, foi com uma taxa de 8,14%, sem o desconto do Imposto de Renda. ?Desta forma?, prosseguiu, "as taxas atuais estão inteiramente compatíveis com o crescimento econômico". Leia mais sobre as reações à última decisão do Copom Força Sindical culpa empresários pela manutenção da Selic Dólar reage indefinido à decisão do BC sobre juros É o ?ápice do conservadorismo?, diz Ibef sobre juros Copom deve frear entusiasmo na bolsa, diz Financial Times Setor produtivo esperava ousadia do BC, diz Abdib Empresários criticam manutenção dos juros