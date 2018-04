O Boticário abre loja no México O Boticário, rede de perfumaria e cosméticos, abre amanhã sua primeira unidade no México. O país é o sétimo conquistado pela empresa, que foi criada em 1977 como uma pequena farmácia de manipulação de Curitiba, no Paraná. Além das 2.136 unidades no Brasil, o Boticário tem também 61 operações em Portugal, cinco na Bolívia, duas no Peru, duas no Paraguai e está presente em 400 pontos-de-venda no Japão. De acordo com o presidente da empresa, Miguel Krigsner, o México faz parte da estratégia da empresa em ampliar sua presença no mercado externo, aproveitando o potencial da marca. "Entendemos que o panorama econômico atual do México é ideal para passarmos a comercializar os nossos produtos", disse ao destacar a população de 100 milhões de consumidores do país. Até o fim do ano, o Boticário deve inaugurar mais três lojas. Na cerimônia de inauguração, na Cidade do México, devem estar presentes o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, o vice-presidente da empresa, Artur Grynbaum e o diretor da área Internacional, George Parik. A empresa está vendo com grande otimismo a chegada à América do Norte. O mercado mexicano de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos é estimado em US$ 3,5 bilhões anuais. A Cidade do México movimenta 65% da economia do país, daí a opção por ela como porta de entrada. Daqui a dois anos, a idéia é começar a negociar franquias. A meta de O Boticário é ter uma rede de 100 lojas no país em quatro ou cinco anos.