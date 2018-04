O Boticário, aos 25 anos, de malas prontas para o México O Boticário comemorou 25 anos em março, com muitas história para contar e expansão a realizar. Nesse meio tempo, a empresa, que começou como uma botica de manipulação, no centro de Curitiba (PR), formou uma rede que soma hoje 2.224 lojas no Brasil e ganhou status internacional. Agora está de malas prontas para o México, conquistando fronteiras, rumo a Estados Unidos e Canadá. Ousadia, que já teve recuos pontuais: estava pronto para entrar na Argentina, e veio a crise. Ia para Dallas (EUA) em setembro de 2001. E vieram os atentados terroristas. O presidente da empresa, Miguel Gellert Krigsner, e o vice-presidente-executivo Artur Grynbaum deram entrevista nesta quinta-feira, em São Paulo, para falar sobre os planos de O Boticário. A expansão para o México é o passo inicial para ampliar a participação das exportações no faturamento. No ano passado, a indústria de cosméticos atingiu faturamento de R$ 377,169 milhões, dos quais 1,6% deveu-se às exportações. Dentro de cinco anos, a participação das vendas externas deve passar para 6% do total, em volume e valor. E o crescimento médio anual geral das vendas em valores e volumes tem sido em torno de 20%. Ao todo, com a agregação de valor das vendas no varejo (franquias), a soma chega a R$ 1 bilhão em 2001. O objetivo da companhia é investir R$ 14 milhões em dois anos, para instalar e consolidar quatro lojas próprias em shoppings da Cidade do México até outubro. Neste ano, a empresa investirá entre R$ 4,71 milhões e R$ 7,07 milhões. Os outros 50% orçados serão injetados em 2003, principalmente em ações de marketing. O início com lojas próprias garantirá à empresa maior controle e segurança sobre sua imagem em outro país, até que os negócios se consolidem. Dentro de quatro a cinco anos, O Boticário quer ter uma rede de 100 lojas no México. Após dois ou mais anos de atuação, a companhia poderá negociar franquias no México. O mercado mexicano de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos é estimado em US$ 3,5 bilhões anuais, valor semelhante ao do Brasil. Segundo o presidente da empresa, a Cidade do México movimenta 65% da economia do país, daí a opção de O Boticário. Segundo observação de Krigsner, logo cedo as mulheres mexicanas já estão maquiadas. Ou seja, as mexicanas, assim como as chilenas e as argentinas, usam muito mais maquiagem do que as ´básicas´ brasileiras, que geralmente só não dispensam o batom e o lápis. Será o paraíso de O Boticário, que em 2001 lançou 150 itens, dos quais 108 da linha de maquiagem. Em segundo lugar ficaram os perfumes, com 12 lançamentos. O portfólio completo, com xampus, cremes, loções, desodorantes e outros produtos, soma 540 itens. Neste ano, O Boticário deverá lançar entre 140 e 170 produtos, com ênfase em maquiagem e cosméticos. Para sustentar a expansão, O Boticário conta com capacidade instalada para 56 milhões de unidades por ano, que pode ser triplicada. Isso porque a fábrica de São José dos Pinhais (PR), na região metropolitana de Curitiba, opera 70% do ano em apenas um turno de oito horas. "Podemos aumentar a produção a partir de alguns ajustes que não demandam grandes investimentos", disse Grynbaum. Do faturamento de R$ 377,169 milhões, em 2001, entre 35% e 40% foram gastos com despesas estruturais, que só excluem impostos e despesas financeiras. Das compras de R$ 140 milhões no ano passado, 25% foram relativas a matérias-primas e embalagens importadas. Outros 25% dos insumos usados são mistos de produtos nacionais e estrangeiros, cujo preço sofre parcialmente com o vaivém do real x dólar. "Por serem ainda muito pequenas, as exportações não funcionam como um hedge natural contra a desvalorização do real", disse Grynbaum. Segundo ele, a situação já foi pior. "Depois de 1994, chegamos a importar entre 35% e 37% dos insumos usados". Outro gargalo da produção que exige reforço do exterior é o das embalagens, devido ao aumento da cotação do papel e do vidro no ano passado, e agora dos plásticos, O Boticário se vê pressionado a repassar os custos ao consumidor final. Trabalho difícil em uma economia estável. No ano passado, a empresa teve que absorver parte do aumento das matérias-primas. Foi o caso dos vidros, cujo reajuste chegou a 32%. Conseguiram repassar ao consumidor entre 8% e 10%, enquanto a conta integral seria um aumento de 20%. Os dez pontos percentuais foram absorvidos pela companhia. Do total de vidros usados, 60% são importados. No caso dos plásticos, que representam 50% do total de embalagens usadas pela empresa, o reajuste atual entre abril e maio chegará a cerca de 20%, chegando a picos de 36%, como no caso do PVC (policloreto de vinila). "Nossos fornecedores avisaram sobre o reajuste, e fomos para a mesa de negociações", afirmou Krigsner. A moderna indústria de plásticos brasileira faz com que O Boticário tenha que importar apenas 10% das embalagens consumidas.