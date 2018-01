O Brasil deveria ser o primeiro a negociar com a Bolívia, diz jornal O diário argentino La Nación trata do acordo firmado entre Bolívia e Argentina pelo qual os argentinos passarão a pagar mais pelo gás boliviano. O jornal comenta que a Argentina irá prestar especial atenção à negociação entre Brasil e Bolívia nos próximos dias para resolver um novo preço para o produto. De acordo com o jornal, inicialmente as intenções do governo argentino eram que o Brasil negociasse antes, devido à percepção de que "Luiz Inácio Lula da Silva estava em melhores condições de fazê-lo porque seu país tem mais peso. É o principal cliente da Bolívia e contribui, apenas com sua estatal Petrobras, com 20% do PIB da nação andina". O La Nación conclui que "esta análise deixa intranqüilos alguns executivos da Argentina, que advertiram que teria sido melhor ceder a vez ao Brasil, para obter um preço melhor".