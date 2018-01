O carrinho do supermercado já não é mais o mesmo

Desde 2008, ano após ano, o consumo não parava de crescer: o brasileiro ganhava mais e comprava em quantidade maior. Esse ciclo foi interrompido no ano passado. Em 2015, a inflação com alimentos e bebidas atingiu 12,03% e superou a inflação geral de 10,67%, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A perda de renda foi tão brusca que atingiu até o produto símbolo do Plano Real e da ascensão da classe C: o iogurte. No ano passado, as quantidades vendidas caíram 2,6% em relação a 2014. Foi a primeira retração da série de vendas apurada pela consultoria Nielsen desde 2005. “O iogurte, ano após ano, era o produto top dez em taxa de crescimento”, aponta Daniela Spinha de Toledo, diretora de varejo da Nielsen.

Até reduzir o volume de compras, o brasileiro diminuiu gastos com lazer, optou por embalagens econômicas, trocou marcas caras por baratas e foi às compras no atacarejo, lojas que misturam o atacado com o varejo com apelo de preço baixo. A motorista Elisangela Oliveira, de 37 anos, fez isso. Uma vez por mês ela compra itens básicos nesse tipo de loja e gasta R$ 200. “Se fosse num supermercado desembolsaria R$ 280.”