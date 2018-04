O comunicado dos bancos sobre compromisso com o Brasil Eis a íntegra da nota emitida hoje por representantes de 16 bancos que participaram de reunião com o presidente do Banco Central do Brasil, Arminio Fraga, e com o ministro da Fazenda, Pedro Malan: "As autoridades financeiras e econômica brasileiras e os representantes dos bancos citados abaixo se encontraram hoje na sede do Federal Reserve Bank de Nova York. Um representante do Fundo Monetário Internacional também participou do encontro. O ministro Pedro Malan e o presidente do Banco Central, Arminio Fraga, discutiram, em detalhe, a perspectiva econômica do Brasil, o acordo com o FMI e os entendimentos com os bancos de desenvolvimento multilaterais. Eles enfatizaram que a economia e as perspectivas econômicas do Brasil estão sólidas e reforçaram a importância de que a comunidade dos bancos continue a apoiar o País. Os bancos presentes à reunião responderam favoravelmente às apresentações e reiteraram o seu compromisso de longo prazo com o Brasil e seu apoio com o programa econômico do País. Eles (os bancos) também expressaram sua intenção de manter o seu nível geral de negócios no Brasil, incluindo as linhas de comércio exterior.? Veja abaixo a relação dos bancos que participaram da reunião: ABN Amro Holdings, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander Central Hispano, Bank of America, Bank of New York, Bank of Tokyo-Mitsubishi, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, Dresdner Bank and Allianz Group, Fleet Boston, HSBC, JP Morgan Chase, Standard Chartered e Sumitomo Mitsui Banking.