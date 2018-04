O crescimento que parece recessão Um ano atrás, a economia dos Estados Unidos estava em recessão. Agora, pode ser que ela esteja prestes a emergir desse longo declínio. Mas, se a economia está perto de retomar o crescimento, isso se dará a partir de um nível muito baixo. A recessão produziu contrações muito maiores do que os declínios anteriores nos últimos 50 anos. Como resultado, a economia pode parecer em depressão mesmo depois que o crescimento voltar. Isso pode ser observado em setores como o de bens duráveis fabricados por empresas americanas. O fornecimento de tais itens caiu mais de 20% durante esta recessão e teria caído ainda mais se não fosse pelo aumento na produção de armamentos. Nos declínios anteriores registrados desde 1958, quando tais dados começaram a ser medidos, em nenhum momento a contração chegou a 14%. A queda é ainda mais notável porque o fornecimento desse tipo de artigo aumentou num ritmo relativamente contido durante o período anterior de crescimento econômico, especialmente quando as vendas militares são excluídas dos números. Em junho, o fornecimento para finalidades civis ajustado para a temporada estava 19% abaixo do valor médio registrado em 2000. O fornecimento de itens militares estava 123% acima da média de 2000. A economia dos Estados Unidos continua sendo predominantemente civil. O Exército absorve agora cerca de 8% de todos os bens duráveis, um aumento em relação aos 3% registrados em 2000. Em geral, o fornecimento para finalidades não-militares registrava queda de 20%, enquanto as encomendas apresentavam queda de 27%. Em alguns setores, os declínios foram muito maiores, com a encomenda de produtos primários metálicos, como o ferro e o aço, apresentando queda de 44%. O governo não pode acompanhar as encomendas de semicondutores porque a Intel não divulga esses dados, mas o fornecimento nessa categoria registrava queda de 33%. O fornecimento de aeronaves comerciais e peças sobressalentes caiu apenas 7%, principalmente porque o intervalo entre encomenda e fornecimento desse tipo de produto é demorado, e isso ajudou a manter o declínio no fornecimento abaixo daquilo que poderia ter sido. Mas as encomendas registraram queda de 65%. Esses declínios não correspondem a períodos de prosperidade. No início de 2008, a recessão já assolava a economia, e o fornecimento de bens duráveis já estava caindo. Esse fornecimento tinha chegado ao ápice no semestre anterior, e o Escritório Nacional de Pesquisa Econômica determinou posteriormente que a recessão teve início em dezembro de 2007. Ao divulgar esta semana os números de junho, o Escritório Censitário disse que a encomenda de bens duráveis de algumas categorias registrava aumento em relação ao mês passado, apesar de o fornecimento seguir em declínio. Isso reforçou as provas de que a recessão está perto do fim. Mas um retorno ao grande volume de encomendas, ou de fornecimento, pode ainda demorar meses. *Floyd Norris é jornalista