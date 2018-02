O declínio esperado do setor de serviços O setor de serviços depende do comportamento da indústria, do comércio e do agronegócio. Portanto, com o enfraquecimento da produção industrial e das vendas do comércio varejista, o recuo do setor terciário - verificado em quase todo o ano passado - era não apenas esperado, mas praticamente inevitável. A surpresa foi a intensidade da queda: os dados de novembro, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostraram que houve crescimento nominal da receita de apenas 3,7% em relação a novembro de 2013, o que significa um forte declínio real, pois a inflação no período foi de 6,56%.