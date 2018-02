O desinteresse anunciado pelo cadastro positivo

Criado em 2011 pela Lei n.º 12.414, o cadastro positivo é um banco de dados de clientes com bom histórico de crédito - isto é, que quitam débitos e não atrasam prestações. Registra, assim, um aspecto central do relacionamento entre clientes e bancos. A publicidade com que o instrumento foi lançado pretendia fazer supor que os clientes com bom histórico de crédito e incluídos nesse cadastro receberiam tratamento diferenciado em relação aos demais, porque o risco seria menor.

Em agosto de 2013, quando o cadastro positivo foi enfim lançado, as pessoas físicas pagavam um spread médio - diferença entre o custo do dinheiro para os bancos e para os tomadores - de 25,4%. Esse porcentual atingiu 31% em dezembro. Ou seja, após a criação do cadastro os bancos aumentaram o spread em 5,6 pontos porcentuais, segundo o Banco Central.

As dúvidas relativas ao cadastro positivo já eram grandes e continuam a ser. Do ponto de vista dos clientes, temia-se o risco de criar uma discriminação odiosa entre eles. Além do mais, eles teriam seu histórico bancário disponível para os interessados, pondo em questão os limites do sigilo bancário. Por isso a lei previu que só seriam incluídos no cadastro positivo os clientes que o quisessem.

Muitas instituições parecem hesitar na constituição de cadastros do tipo, disse ao jornal Valor o advogado Renato Ximenes de Melo: "A preocupação dos bancos sempre foi ver quem é o cliente que não paga. Talvez eles estejam formando seus próprios bancos de dados com os clientes que têm em carteira".

Sem a obrigatoriedade de adesão a ele, o cadastro positivo não deslanchou, admitem seus defensores, inclusive a Febraban, a entidade associativa dos bancos que se declara interessada e comprometida com a ideia. O que se constata, porém, é que o cadastro positivo não passa, por ora, de um instrumento que não atrai os clientes.