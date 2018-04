''O dinheiro era o que eu precisava para voltar''

A paulista Marisa Nakamoto, de 43 anos, desembarcou no Brasil em 2 de julho com o companheiro Sérgio. De São Paulo, o casal seguiu para Londrina (PR), onde mora a família do marido. Logo ela procurou matar a saudade de alguns quitutes que não via havia tempo. Quis comer uma suculenta bisteca de boi e se perdeu nos pacotes de biscoito de polvilho. Apesar de ter passado tanto tempo fora do País onde nasceu, Marisa garante ter deixado o Japão sem mágoa e sem vontade de voltar. Agora ela pretende recomeçar a vida por aqui. "Meu país é o Brasil. Eu tinha planos de voltar um dia, mas a crise só acelerou a data da passagem de volta", conta. Ela prefere não dizer quanto economizou nos oito anos em que viveu fora. Com o dinheiro guardado, planeja montar um pequeno negócio com a ajuda da consultoria do Sebrae, que tem um programa de atendimento aos dekasseguis. Enquanto esteve no Japão, Marisa viveu em cinco cidades, sempre à procura de empregos que pagavam melhor. Trabalhou em fábrica de celulares, de câmeras, filmadoras e, por último, em uma montadora. No começo, conta Marisa, não faltava uma boa oportunidade. Tanto que ela embarcou pensando em ficar no máximo cinco anos. E foi ficando, ficando, até completar oito anos. Nesse período só voltou uma vez ao Brasil. Nos últimos tempos, os salários caíram, cortaram as horas extras e o rendimento encolheu. Passou a não valer mais a pena trabalhar no Japão. Para complicar, com o aumento de exigência entre os empregadores, até o fato de não saber falar muita coisa em japonês dificultou a vida da ex-dekassegui. EMPURRÃO O empurrão para voltar ao Brasil veio do governo japonês que decidiu dar US$ 3 mil aos dekasseguis que voltassem para casa. "A oferta do governo do Japão foi o que eu precisava para me decidir pela mudança." A burocracia foi grande. Parte da ajuda de custo foi usada pelo governo para pagar sua passagem aérea. O dinheiro foi para a conta bancária da agência de viagens. O governo confiscou sua carteira japonesa de trabalho e condicionou a quitação do pagamento à chegada de Marisa ao Brasil e o compromisso de que ficará três anos sem voltar ao país. "Pediram muita papelada, até o meu plano de voo, dia do embarque, escalas." Com a queda dos salários, Marisa percebeu que mesmo sendo muito econômica já não recebia o suficiente para continuar com o plano de guardar dinheiro para a volta ao Brasil. Quando a economia japonesa ia bem, ela chegava a trabalhar 11 horas por dia, contando com as horas extras. "Não gostava de ganhar pouco. Sempre fui de trabalhar bastante para poder juntar meu dinheirinho." Além de ter acesso a tudo que existia de mais moderno no universo da tecnologia, a ex-dekassegui gostava do fato de se sentir segura nas cidades onde viveu. Nos fins de semana, era comum o churrasco com outros dekasseguis, "no estilo brasileiro, é claro". "Japonês não sabe fazer churrasco. Usa umas cartilagens de frango em vez da picanha." Apesar da aparente união entre os dekasseguis, Marisa explica que nem sempre o clima é tão amistoso. Há os amigos com quem ela mantém contato mesmo longe. A internet ajuda muito nessas horas. "Mas também existem aqueles que são capazes de passar a perna em você no trabalho e se oferecer para uma função que pague melhor por conta do grau de conhecimento do idioma." Marisa se diz disposta a passar sem grandes dificuldades pelo processo de readaptação aos costumes brasileiros. "É claro que sempre vai existir uma comparação entre os dois países, mas aqui é a minha terra e vai se tornar um dia o melhor país do mundo. É nisso que acredito."