O direito do consumidor no cartão de crédito O usuário de cartão de crédito deve saber que tem direitos de consumidor. Veja abaixo algumas dicas importantes: 1- Ler atentamente todas as cláusulas do contrato, riscando espaços em branco. O contrato deve ter data de vencimento e valor da anuidade. 2- Não existe preço diferenciado para o pagamento à vista ou com cartão, embora esta prática seja relativamente comum. Se verificar esta ocorrência, denuncie aos órgãos de defesa do consumidor. 3- Confira com atenção se os lançamentos de sua fatura são compras efetivamente realizadas por você. Lembre-se que há muitas fraudes com cartão e você pode estar pagando contas de golpista. Quando se tem vários cartões em família, o controle precisa ser ainda mais rigoroso. 4- Nas compras pela Internet, dê preferência para os sites que tenham sistemas de segurança reconhecidos. Qualquer operação está sujeita a quebras de segurança, mas existem empresas que são reconhecidas como exemplos de cuidado, e outras nem tanto. 5- Não assine comprovantes de compra em branco, nem assine mais de uma vez a mesma compra, sem inutilizar a fatura anterior. 6- No caso de preenchimento manual do comprovante, verifique se todas as vias estão preenchidas corretamente, com o mesmo valor, inutilizando imediatamente comprovantes que tenham erros ou rasuras. Os carbonos destes comprovantes devem ser rasgados, evitando que sejam usados em fraudes. 7- Confira se o cartão devolvido após a compra é efetivamente o seu. Há quadrilhas especializadas em trocar cartões dentro dos estabelecimentos comerciais, com a conivência de funcionários. 8- O Código de Defesa do Consumidor considera prática abusiva as administradores enviarem cartões de crédito sem prévia solicitação. Nestes casos, o consumidor que não usar o cartão fica desobrigado do pagamento de anuidades ou outras despesas. 9- Nunca forneça dados pessoais por telefone para pessoas que se apresentem sendo funcionários da administradora do seu cartão de crédito. Melhor pegar o número e ligar de volta, confirmando antes que se trata de fato da administradora.