O dito e o subentendido na fala de Meirelles

Um primeiro aspecto que chama a atenção é que não está sendo muito fácil montar a equipe. E montar boas equipes é justamente uma das qualidades do ex-presidente do Banco Central. Ele não foi capaz de confirmar o nome de Ilan Goldfajn na presidência do BC, o que já era dado como certo por pessoas próximas ao ministro. Pela manhã, Mansueto Almeida, especialista em contas públicas, escreveu em seu blog que não estava no novo governo. Seu nome, para o Tesouro, não chegou a ser dado como favas contadas, mas ainda assim o mercado contava ontem com sua ida.

Uma preocupação é sobre até que ponto essa dificuldade é reflexo da insegurança de muitos potenciais participantes da equipe de Meirelles sobre as chances de o governo de Michel Temer dar certo. O fato de, antes dele, o também ex-presidente do BC Arminio Fraga ter declinado do convite para a Fazenda também deve ter deixado muitos candidatos com as barbas de molho. Arminio em nenhum momento disse que não iria por não crer nas chances de sucesso, mas muitos podem imaginar que essa tenha sido uma das razões.

Não ficou claro, por exemplo, se ao dizer que “não estou dizendo se o presidente do BC será ou não (Alexandre) Tombini”, Meirelles estava querendo apenas acentuar que nada dirá sobre o assunto até segunda-feira ou se isso é uma possibilidade real – neste caso, seria um sinal relativamente sério da dificuldade de preencher posições-chave.

Outro aspecto que se destacou da fala de Meirelles é que ele não está, pelo menos neste início de gestão, suavizando o tom que a União adotará no ajuste fiscal. Ele deixou claro, por exemplo, que a renegociação da dívida dos Estados não deve comprometer o ajuste fiscal do governo central e deverá ser acompanhada por medidas que imponham uma disciplina fiscal rigorosa aos parceiros subnacionais.

Na seara da reforma da Previdência, ele apelou ao discurso de que o direito fundamental é o de receber benefícios futuros, justificando as restrições que serão propostas com o fantasma de uma Previdência quebrada e sem dinheiro para pagar aposentados e pensionistas no futuro. Ele chegou, inclusive, a citar o caso de benefícios previdenciários estaduais que foram atrasados recentemente. Quanto a subsídios e isenções, Meirelles disse que o governo vai respeitar o que já está contratado, mas sinalizou que essas concessões serão revistas ou eliminadas à medida que forem vencendo seus prazos de validade. Ele sinalizou ainda que a CPMF não está descartada.

Finalmente, o ministro da Fazenda reiterou diversas vezes que precisa de algum tempo para fazer uma radiografia completa dos números e dos problemas de todos os temas que concernem à sua pasta. A ideia aqui é que, uma vez que se tenha conhecimento completo e acabado de cada um deles – isto é, o diagnóstico preciso –, serão estabelecidos objetivos e metas em relação aos quais haverá um compromisso forte e estável, de forma a guiar as expectativas de consumidores, empresários, investidores, mercado financeiro, etc. É uma promessa de transparência e confiabilidade que, se de fato cumprida, pode restaurar os fundamentos psicológicos que despencaram e ajudaram a levar a economia brasileira para o abismo.