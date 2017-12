O encontro de Bob Marley com o Vale do Silício

Havia homens de terno por toda parte, mas não se viam baseados nem bongs (espécie de narguilé). Qualquer dúvida de que a indústria legal da maconha virou um negócio sério era dirimida depois de a pessoa passar algumas poucas horas no fórum ArcView Investor Network, realizado em 26 de junho, em Denver, capital do Estado do Colorado, nos Estados Unidos.

PhDs e MBAs de Harvard travavam contato com executivos de bancos de investimento e gestores de fundos de hedge a fim de levantar recursos para negócios relacionados com todos os aspectos do mercado de Cannabis sativa, de guias do consumidor a seguros. Alguns consumidores entusiasmados conversavam sobre os segredos de marcas novas, como as associadas a dois lendários cantores e especialistas em maconha: Willie Nelson (que em abril anunciou que lançará sua própria marca) e Bob Marley. Outros discutiam os possíveis usos do cânhamo – arbusto muito aparentado com a maconha, mas que, ao contrário da erva, tem uma comercialização indiscutivelmente legal – e falavam com empolgação sobre os postos de trabalho que estão sendo criados no novo segmento.

Empresas de todos os tipos propagandeiam seu potencial. A Meadow é um mercado online para a maconha medicinal. A Highest Reward é uma companhia que presta serviços de recursos humanos para as empresas que atuam no mercado de Cannabis. A Leaf criou um aparelho de cultivo caseiro que tem o tamanho de uma geladeira e pode ser operado remotamente por telefone celular. A Ebbu é uma destilaria de maconha que vende “sensações, não sabores”, em cinco variedades: “relaxar, curtir, criar, energizar e rir”. Muitas das startups têm suas sedes no Colorado, incluindo vários empreendimentos que estão sob os cuidados da CanopyBoulder, uma incubadora de negócios criada recentemente na cidade de Boulder, que oferece aos novos empreendedores US$ 20 mil e algumas semanas de treinamento e orientação em troca de uma participação de 9,5% em suas empresas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Colorado é o Estado em que mais avançou a aceitação e a regulamentação de atividades empresariais voltadas para o atendimento de um público formado pelas pessoas que simplesmente gostam de fumar maconha e por aquelas que (oficialmente) consomem a erva com finalidades medicinais. O Estado é bastante atuante em seus esforços regulatórios. As normas de rotulagem foram modificadas quatro vezes nos últimos dois anos, queixa-se um empreendedor – antes de acrescentar que isso faz do Colorado um provável candidato a modelo para o mercado de Cannabis sativa em outros Estados, à medida que a legalização, espera ele, se espalhe por todo o país. O Oregon legalizou a maconha em 1.º de julho, e as autoridades reguladoras já estão apontando seus lápis.

A indústria legal da maconha é “a indústria nascente que mais cresce por aqui”, diz Troy Dayton, CEO da ArcView, uma rede de investidores em Cannabis que prevê vendas de US$ 3,5 bilhões este ano (sem incluir produtos relacionados, como vaporizadores de maconha), em comparação com US$ 2,7 bilhões no ano passado e US$ 1,55 bilhão em 2013. E não é como nos primeiros dias da internet, quando era preciso convencer novos consumidores a comprar. A legalização vai apenas trazer enorme quantidade de usuários para o mercado legal, diz Steve DeAngelo, cofundador da ArcView – e um dos poucos presentes ao encontro que parecia um remanescente da era anterior à legalização, embora ele evidentemente também seja um homem de negócios com muito tino empresarial.

Mercado de ações. Com o segmento conquistando a confiança dos investidores, hoje há mais de 200 empresas de maconha listadas em bolsa. Há dois anos eram só algumas, diz Frank Marino, CEO da MJIC, que publica um índice de ações do segmento de Cannabis. A maioria delas é pequena; em termos de valor, o índice é dominado por duas companhias de maconha medicinal de fora do Colorado, com valorizações multibilionárias. Um crescimento tão acelerado, tanto em número de empresas, como em valorização, já produz alguns sinais de espuma especulativa no mercado.

O volume de capital investido no segmento aumentou bastante ao longo de 2014, especialmente depois que a Founders Fund, empresa de capital de risco do Vale do Silício, investiu na Privateer Holdings, que tem participação em empresas como a que está desenvolvendo a marca Bob Marley. Até o momento, não se veem nomes de capitalistas de risco mais tradicionais da Califórnia entre os investidores. A maioria é composta de indivíduos abonados de outras partes do país, diz Emily Paxhia, da Poseidon Asset Management, um fundo de hedge com enfoque no mercado de Cannabis.

Os maiores riscos que a indústria enfrenta são de ordem política, diz Dayton, que estava envolvido na campanha pela reforma da legislação antidrogas, quando resolveu fundar a ArcView, em parte por achar que um segmento lucrativo estará mais bem equipado para enfrentar os adversários da Cannabis. Um perigo é o clima de “já ganhou” em relação aos referendos que serão realizados no ano que vem em diversos Estados, diz ele. O outro é que a eleição presidencial de 2016 pode ser vencida por um inimigo declarado da maconha. Paxhia concorda. “Meu maior medo é ver Chris Christie na presidência”, diz ela. O atual governador de New Jersey, e agora também pré-candidato republicano, não faz segredo do ódio que devota à erva em todas as suas formas – mesmo que legalizada, rotulada e propagandeada por alguém envergando um terno risca de giz.