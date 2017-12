O equilíbrio instável do mercado de petróleo Com superoferta nas últimas semanas e estoques elevados, voltaram a cair as cotações do petróleo do tipo Brent (abaixo de US$ 58 o barril) e do tipo WTI (perto de US$ 52 o barril). O Brent chegou ao pico de US$ 114 o barril em meados de 2014, caindo ao mínimo de US$ 47 em janeiro. Mesmo se recuperando até maio, as cotações pouco superaram a metade do máximo de 2014.