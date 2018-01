O fantasma de 1937

Um dos maiores dilemas, nesse campo, diz respeito a um elemento tão essencial quanto fora do controle do BC. Trata-se da decisão de seu congênere americano, o Federal Reserve, em relação ao momento de dar início à retomada de alta nas taxas de juros dos títulos federais. Só a ameaça de que a data da mudança de rumo estivesse próxima produziu, nos últimos 12 meses, pelo menos duas chacoalhadas fortes no mercado financeiro global.

Embora a retomada do crescimento nas economias maduras, sete anos depois da eclosão da crise de 2008, ainda continue claudicante, a liquidez financeira superou a contração inicial provocada pelo estouro de uma bolha de ativos e voltou a crescer. Não é difícil antever o que acontecerá com os capitais hoje aplicados em economias emergentes quando a guinada na política monetária americana acontecer. Com novas perspectivas de ganhos, eles voarão em nuvem para a qualidade e a segurança dos títulos em dólar.

Essa retomada da liquidez se deveu primeiro ao longo programa de injeção maciça de dinheiro no mercado americano pelo Fed, como forma de animar a economia e, mais recentemente, pela repetição dessa política tanto na Europa do euro quanto no cronicamente combalido Japão. A abundância de dinheiro não relançou as economias, mas ajudou a evitar retrações mais fortes no nível de atividade e em parte transbordou para outros mercados, em razão dos juros próximos de zero praticados nas economias em que o “afrouxamento monetário” foi adotado.

O problema é que a data da virada, que já pareceu mais nítida no horizonte, voltou a ingressar numa zona de névoa. Se o desemprego, nos Estados Unidos, recuou para a “meta”, a inflação teima em se manter abaixo do programado e o crescimento se mantém numa gangorra. Apesar de toda a liquidez injetada, repete-se, de certo modo, o “paradoxo da parcimônia”, descrito por Keynes nos idos da Grande Depressão. Numa tradução livre e simplificada, o que ocorre quando uma economia está em baixa é que, quanto mais as pessoas deixam de gastar e resolvem poupar, temerosos do que lhes reserva o futuro, mais a economia se deprime.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nem fartura de recursos nem juros reais negativos, contudo, têm dado segurança de que o relançamento da economia está batendo na porta. De junho deste ano para setembro e agora sem data previsível, o início das altas dos juros nos EUA voltou a ser uma incógnita. Os fantasmas de 1937 parecem ter se transformado em fator relevante para explicar a atual hesitação dos dirigentes do Fed. Iludido por sinais de recuperação econômica e aumento da inflação, depois de anos de estímulos, o governo Roosevelt promoveu um aperto fiscal e monetário que recolocou a economia americana em terreno recessivo, obrigando a um recuo nos anos seguintes.

Economistas consultados pelo próprio Fed, em fins do ano passado, projetaram em 20% as chances de que se repita, dentro de até dois anos, o “desastre de 1937”, caso altas nas taxas de juros sejam retomadas em 2015. É um porcentual alto o suficiente para reforçar o abacaxi que os bancos centrais de economias emergentes têm de descascar com suas políticas de juros. Quanto mais demorarem para pôr a taxa de câmbio no lugar adequado e evitar ampliação de déficits externos, mais riscos correrão de encomendar crises cambiais, se a retomada dos juros nos Estados Unidos for adiada. Em tempo: qualquer semelhança com a política brasileira de juros e câmbio não é mera coincidência.