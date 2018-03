O fim do corralão na Argentina O Ministério da Economia da Argentina fechou um acordo com os bancos para abrir de forma "total e definitiva" o chamado corralão das aplicações de longo prazo, aqui batizadas de prazo fixo. As discussões entre o ministro Roberto Lavagna e representantes das associações de bancos, ABA e Abapra, foram realizadas durante a Reunião Anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Milão. A expectativa do mercado é de que Lavagna, que chega hoje na capital argentina, assine um decreto, nos próximos dias, acabando de vez com o corralão. Os correntistas que tiveram suas aplicações bloqueadas vão receber os depósitos de volta a um valor de 1,40 pesos mais o CER (espécie de correção monetária), além de um bônus do Estado para complementar a diferença com a cotação atual do dólar livre. Nesta matemática, hoje, os correntistas perderiam cerca de 18% da aplicação feita antes de o ex-ministro Domingo Cavallo inventar o corralito para poupanças e contas correntes e o corralão, em dezembro de 2001. Esta é uma medida econômica, esperada com ansiedade pelos banqueiros, pelo FMI e também pelos correntistas. Mas é também uma decisão política, já que o presidente Eduardo Duhalde insistiu com Lavagna que sepultasse o corralão antes da posse do seu sucessor, no dia 25 de maio. Os correntistas que preferirem poderão deixar o dinheiro aplicado, esperando a data do vencimento para recebê-lo de volta, mas sempre em pesos correspondentes ao valor em dólares. Isto, claro, se o próximo presidente decidir manter as regras estabelecidas por Lavagna, já que na Argentina a insegurança jurídica é um dos maiores temores dos correntistas e investidores. Apesar disso, otimista como sempre, o ministro aposta que a maioria, mesmo optando pelo saque da aplicação, vai querer deixá-la novamente no sistema financeiro. Para ele, um sinal de que a confiança está renascendo.